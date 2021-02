Nunca lo vimos así: Vignolo arrancó el programa destrozando a Luque y Morla

Ayer, los maradoneanos sufrimos un nuevo golpe meses después del fallecimiento de nuestro más grande ídolo.

El portal Infobae difundió audios inéditos de Leopoldo Luque, quien fuera médico de Diego al momento de su muerte.

En los mismos, el neurocirujano habla con muchísimo desinterés sobre su paciente. Y por supuesto, las reacciones no tardaron en llegar.

Cuando esperábamos un debate futbolero en esta tarde de lunes, Sebastián Vignolo nos sorprendió con una sentida editorial.

"Tengo ganas de contar lo que sentí. Les pedí que me banquen en esta. Yo no me voy a meter en nada legal, no me voy a meter en nada que esté en manos de la justicia. Tengo opinión, no voy a opinar ni siquiera como periodista, hablo como argentino. Ayer sentí una impotencia... que pocas veces en mi vida me pasó. Impotencia, bronca. Ganas de exteriorizar todo eso que me estaba pasando", abrió.

Después de contar su rutina en la tarde del domingo, el Pollo hizo alusión al doctor: "Es aquel que cuando terminó aquella operación en La Plata subido arriba de una ambulancia, sin barbijo, exhibia que había operado a Maradona como un trofeo. Aquella vez me chocó, ¿pero saben que pasó? Estaba vivo Maradona. La dejamos pasar".

Luego, le hizo una recomendación a los televidentes: "Cuando escuché los audios, no los escuchen, no se caguen el día. Cuando escuché los audios dije: 'No puede ser así'. No puede estar pasando esto. Cada uno demuestra cómo lo siente en el momento, y mucho menos como es en una situación como esa, dramática. Yo no podía escuchar la frialdad con la que se hablaba, ni de Maradona, de una persona que la estaba pasando mal. Saco que es nuestro ídolo, nuestro emblema, capitán, quien fue parte de nuestros sueños e infancia. Yo no podía creer la frialdad de quien parecía estaba yendo a jugar al fútbol como amigos. No me sale ni ahora definir a Diego como lo definieron en esa charla".

Por último, casi emocionado, cerró: "Sea Maradona, sea un amigo, sea un conocido. No puedo creer como estaban hablando de una persona que la estaba pasando mal. Ya nos engancharemos con el fútbol, pero yo estaría siendo injusto conmigo si no digo lo que siento. Me dolió el alma como trataron a Maradona. Aquel tipo que nos hizo reír, soñar, que nos invitó a recorrer el mundo, lo estaban tratando de esa manera".

