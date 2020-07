Ruggeri le marcó la cancha a Otamendi: "Ya tiene que empezar a hablar"

La historia de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina tiene larga data: debutó en el 2009 y un año más tarde fue titular en Sudáfrica de la mano de Diego Armando Maradona. Después de la Copa del Mundo jugó en el inicio de la era de Alejandro Sabella, hasta hizo un gol, pero su participación no vería truncada en los próximos años.

Después del subcampeonato de Brasil 2014, Gerardo Martino lo regresó a la Albiceleste y lo potenció en la zaga central y nunca más salió. Hoy con 32 años ya registra 70 partidos disputados en el conjunto nacional y es tenido en cuenta en el nuevo ciclo de Lionel Scaloni.

Este viernes, Óscar Ruggeri justamente opinó sobre su historia y actualidad en la Selección Argentina, donde es uno de los más experimentados en un ciclo donde se está llevando a cabo un recambio generacional en todas las líneas: "Al fenómeno siempre lo tuvimos siempre, pero después están esos dos o tres locos que ordenan, gritan, no dejan bajar los brazos. A mí, me da la sensación que no tiene grandes habladores dentro de la cancha. Estamos por buen camino", empezó.

"OTAMENDI YA TIENE QUE EMPEZAR A HABLAR, SE TIENE QUE HACER DUEÑO AHÍ ATRÁS"#90MinutosFOX - Las palabras de Oscar Ruggeri para el defensor central de la Selección Argentina. pic.twitter.com/Su7mMNY2zR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 31, 2020

"Si todos esperan que Messi le hable a los centrales... ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a gritar a los tipos de allá atrás? Los de atrás ya tienen que empezar a hablar. ¿Otamendi cuántos partidos ya tiene en la Selección?", agregó Ruggeri. Rápidamente, Sebastián Vignolo le dijo: "Para mí, que no tiene esa característica".

Y sí, ahí saltó con todo el Cabezón: "¡La necesitamos, Pollo! Si no busca a uno de menos calidad pero que tenga esas cosas. Necesitas dos o tres de esos malos, tipos que contagien. Otamendi, a mí me encanta, ya tiene que empezar a hablar, tiene que ser el dueño de la Selección".

