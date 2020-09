Ruggeri sorprendió y le pegó a la Bombonera: "¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa?"

En el fútbol argentino y también en el ámbito continental y mundial se habla de la influencia que tiene la Bombonera en los partidos. La cercanía de las tribunas y la arquitectura del escenario le dan un toque especial para muchos.

Sin embargo, para no todos es así. Y quien sorprendió refiriéndose a ello fue uno que conoce el estadio de Boca y muy bien. Se trata, nada más ni nada menos, que de Oscar Ruggeri, hombre que jugó en el Xeneize... y también en River.

"Estamos hablando de la cancha de Boca que tiembla, que se mueve, que hace todo. La cancha va, se levanta, va para acá, para allá", comenzó exteriorizando el campeón del mundo con Argentina y con River en 1986, en tono irónico.

"¿Cuánto hace que Boca no gana la Copa Libertadores? ¿2007? O sea que hace 13 años que no la gana. ¿Qué pasó estos 13 años? ¿Se le paró el corazón y no se movió ni saltó?", continuó exteriorizando en el programa '90 Minutos de Fútbol'.

"Jugue en Copa Libertadores con la camiseta de River ahí y no nos pasó nada a nosotros. Eso de que tiembla lo pusieron de la época de Carlos Bianchi pero después estuvieron 13 años que no pasó nada. ¿Por qué no ganó seguido la Copa después", siguió disparando.

"Hay otras canchas, por ahí sin tanta historia, y son complicadas", completó el mítico exdefensor, que aprovechó el tema para destacar los estadios de River, Atlético Tucumán y Colón de Santa Fe. ¡Desató la polémica!

