Santiago Silva: "Por pensar diferente que Riquelme me tuve que ir de Boca"

Sin dudas, Santiago Silva fue uno de los mejores centrodelanteros que tuvo Boca después del hueco imposible de ocupar que dejó Martín Palermo cuando se retiró en 2011. Hoy por hoy solo Darío Benedetto pudo igualar la contundencia de sus goles del exdelantero de Argentinos Juniors. El hoy atacante de 39 años le hizo goles a River y los hinchas todavía recuerdan aquel tanto agónico contra Fluminense en Brasil.

Este viernes, en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol, el Tanque recordó su salida del Xeneize, que se dio a fines del 2012 cuando rescindió su contrato y se marchó a jugar a Lanús. Silva explicó detalles de por qué se marchó del club, aunque él precisamente no quería irse todavía. El contexto era el de después de haber pedido la final contra Corinthians en la Copa Libertadores 2012.

"La realidad es que yo estuve un año y medio y tenía un año y medio más. Por el pensar diferente, por ahí no pude seguir en la institución", empezó el delantero. Rápidamente, el Chavo Fucks fue el hueso y le preguntó "¿por pensar diferente a quién?". La respuesta de Silva no se hizo esperar: "A algunos ídolos del club. Por pensar diferente que Román, diferentes cosas... Obviamente que habíamos perdido la final y eran momentos muy delicados. Todos estaban suceptibles con lo que pasaba en Boca. Al ser un equipo enorme, la final la teníamos que ganar y no la pudimos ganar. Fueron momentos complicados en ese aspecto. Pero yo valoro mi paso y estoy muy contento en ese aspecto".

"RIQUELME Y FALCIONI NO TENÍAN UNA BUENA RELACIÓN"#90MinutosFOX | Santiago Silva se refirió al trato que tuvieron el entrenador y el ídolo Xeneize. pic.twitter.com/VbSu2tJRfo — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 12, 2020

La próxima pregunta de Fucks fue también al hueso: "Si se tuvo que ir por ser jugador de Falcioni cuando llegó Bianchi". El Tanque contestó: "Puede ser. Si buscamos algo puede ser. Con Julio me tocó salir campeón en Banfield y Román y Julio no tenían buena relación. Después a eso se le puede agregar lo que vos quieras. Cuando me dijeron que no me iban a tener más en cuenta dije: 'Perfecto'. Bianchi me dijo que no me iba a tener en cuenta. Tuve que esperar un tiempo en la reserva para que otro equipo se hiciera cargo del 50 por ciento de mi pase porque Boca le debía la Fiorentina la mitad de mi pase".

Por último, Silva aclaró que nunca tuvo una discusión con Riquelme, a quien no dudó en poner como el máximo ídolo del club. Igualmente, contó en qué diferían con Román: "Yo soy muy positivo. Yo quiero que los pibes crezcan. En aquel momento se hablaba de grupos... los grupos estaban en todos los equipos. No coordinamos en opiniones de motivar a los chicos. Fue eso nada más".

