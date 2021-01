Silva destruyó a Riquelme: "Positivamente no encontré ninguna parte de él así"

Luego de obtener un empate más que importante en el encuentro de ida, Boca y Corinthians dejaron para el encuentro de vuelta la resolución de la Copa Libertadores 2012. Ya en Brasil, el Xeneize no pudo hacer pie y terminó cayendo por 2 a 0 ante su rival de turno.

Con el correr de las jornadas, confirmándose los rumores que se habían instalado en la previa, Juan Román Riquelme, pilar y estandarte indiscutido del cuadro argentino, oficializó su salida del club. Sustentándose en las sospechas entabladas desde hace un tiempo, muchos aficionados le recriminaron al futbolista la decisión de comentarle al plantel antes de la final que él se iría de la institución.

��⚽️ Santiago Silva “En el 2012 perdimos la final. Lo que hizo Riquelme no se hace. Un líder positivo no lo hace por respeto a sus compañeros” con @gustavohlopez #UnBuenDomingo — Radio La Red AM 910 (en ��) (@radiolared) January 17, 2021

Este domingo, en la previa de la final de la Copa Diego Armando Maradona entre Banfield y Boca, Santiago Silva, ex jugador de ambos clubes, dialogó con Radio La Red y no dudó en criticar a Riquelme por aquel suceso. "No tenés que decir nada. Lo tenés que decir después de ganar o perder la final. Como un líder positivo, esas cosas no se hacen. Es una locura. No fue positivo para nadie de Boca. A mi no me impactó. Cuando hay un ambiente de final, tiene que ser todo positivo", manifestó.

"Un jugador de fútbol se prepara para jugar una final a cara de perro. Encuentro dos líneas: cuando me hablan de Román encuentro a un jugador excepcional dentro de la cancha, pero positivamente no encontré ninguna parte de él así", completó el artillero uruguayo, que al día de la fecha sigue trabajando para poder volver a jugar al fútbol de forma profesional.

