El Tanque Silva desmintió que lo hayan habilitado: "Fue una falsa alarma"

Durante la jornada de ayer había trascendido la hermosa noticia que que Santiago Silva iba a ser habilitado para regresar a las canchas. De hecho, ya todos indicaban que el Tanque tenía todo arreglado para ser nuevo jugador de Atlanta, equipo que dirige su amigo Walter Erviti.

Sin embargo, todo indica que debemos seguir esperando para volver a ver al uruguayo jugando un encuentro de forma profesional. Ni la AFA ni el Tribunal de Disciplina sacaron ningún comunicado de la información que se había hecho pública por la tarde. Es más, el propio jugador avisó en ese momento que el no había sido notificado de nada.

Esta mañana, Silva volvió a dar un mensaje en sus historias de Instagram y aclaró toda su situación: "En una radio, un periodista dio la información de que me iban a habilitar a la tarde de ayer. No es real. Yo fui a hacer un reclamo a la AFA por mi cuenta pero no estoy habilitado. Sigo peleando por esta situación y seguimos".

El Tanque Silva aclaró los rumores del día de ayer sobre su posible habilitación para volver a jugar.

Tras la aclaración, el goleador cerró mandando un mensaje claro: "Les mando un beso gigante, les agradezco por todos los mensajes que me han mandado, pero fue una falsa alarma. Después se creo una bola que por ahora no es real".

¡A seguir peleando, Tanque!

