¡Dejarán jugar al Tanque! Informan que la AFA le levantaría la sanción a Santiago Silva

En octubre del año pasado, justo cuando el fútbol comenzaba a reanudarse en la Argentina tras el parate ocasionado por la pandemia de la CoVid 19, Santiago Silva recibió una de las noticias más duras de toda su carrera: la Asociación del Fútbol Argentino decidió suspenderlo tras dar positivo en un test antidopaje.

Si bien el delantero presentó las pruebas correspondientes ante el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, la decisión fue irrevocable y el jugador creyó estar topándose con el final de su exitosa carrera a los 39 años. La razón es aún más dolorosa, ya que el uruguayo se encontraba en medio de un tratamiento de fertilidad para tener un hijo con su pareja.

"Estaba tratando de buscar otro hijo y estaba con un tratamiento de fertilidad. Lo hice en enero del 2019 y no había ningún problema, tenía todos los certificados. Después, hubo un problema y se elevó la hormona", había declarado el punta, que en aquel momento militaba y pasaba un buen momento en el club Argentinos Juniors.

El golpe lo dejó al borde del retiro, pero el Tanque dejó en claro una y otra vez que él decidiría cuándo, cómo y dónde colgar los botines. "Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine", había asegurado días después de darse a conocer la sanción.

El suicidio de Santiago García sentó un precedente y obligó a la AFA a replantearse la manera en la que son tratados los futbolistas. Desde las redes sociales, días después del fallecimiento del Morro, se organizó la consigna #DejenJugarAlTanque con el fín de que el histórico hombre de Banfield, Vélez y Lanús pudiera evitar la estricta prohibición.

Fue Hugo Balassone quien, esta tarde, dio la noticia que el mundo del fútbol estaba esperando escuchar: Santiago Silva quedará habilitado para jugar a partir de hoy mismo, mucho tiempo antes del especulado si llegaba a cumplir la inhabilitación de dos años. En los próximos días se conocerá qué club se hará con sus servicios, pero el mero hecho de tenerlo otra vez en las canchas es más que celebrable.

