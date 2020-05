Scaloni y el Monumental: "Prefiero las canchas donde se siente el calor del público"

Desde que asumió la dirigencia de Claudio Tapia en AFA, el Estadio Monumental perdió su protagonismo de ser la sede de la Selección Argentina en los partidos oficiales. Para pesar de los hinchas de River, La Bombonera fue el último estadio donde jugó la Albiceleste de local en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y ahora el recinto de Boca iba a también albergar al conjunto nacional en la Fecha FIFA de marzo.

Este viernes, en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol, a Lionel Scaloni justamente le preguntaron por La Bombonera y el debate sobre dónde debe jugar la Albiceleste. Hace unos días, Leandro Paredes, uno de los titulares del esquema del seleccionador, aseguró que los propios jugadores tienen un favoritismo por jugar allí y que hasta él mismo lo había vuelto "loco" al Chiqui Tapia por eso.

"La pregunta fue si estaba de acuerdo de jugar en la Bombonera y yo dije que sí. Me gusta jguar en La Bombonera. No es que quiero jugar ciento por ciento ahí o mi cancha favorita es La Bombonera. A mí, por una decisión o lo que sea, se tiene que ir a jugar a otro lado, no hay problema. Me gusta La Bombonera, como los de Rosario, los del interior. No es que sólo quiero jugar en La Bombonera", respondió.

�� "Prefiero las canchas donde se siente el calor del público"



- Lionel Scaloni sobre el Monumental, en diálogo con @FOXSportsArg ✍ pic.twitter.com/bbvfdaHE9o — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 29, 2020

Sin embargo, tal vez lo más polémico y subjetivo fue cuando contestó sobre el Monumental, donde le nombraron que allí la Selección Argentina fue campeona en el Mundial de 1978: "Estoy intentando entender cuál es mi filosofía en poder sentir el calor del público. La de Newell's, la de Central, la de Racing, la de Vélez ni hablar de la de Boca. Necesitamos ese tipo de cancha, que la gente esté cerca del calor de la gente. Se jugó historicamente en la de River, pero si me dan a elegir...".

Por ahora, La Bombonera parece ser la predilecta para los partidos oficiales de la Selección Argentina. Los últimos recuerdos del Monumental, que albergó a la mayoría de las traumáticas y casi históricas de las Eliminatorias de Rusia 2018, seguramente no son los mejores. Parece que ahora es el tiempo de darle protagonismo al estadio de Boca.

