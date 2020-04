Se formó y le pertenece a River, le preguntaron si iría a Boca y tiró: "No puedo cerrarle las puertas"

Si bien sus primeras presentaciones con la camiseta de River vaticinaban que contaba con una calidad más que importante a la hora de transportar la pelota y jugar al fútbol, la figura de Tomás Andrade en la institución de Núñez, con el correr de los años, se fue desdibujando al punto tal de no contar siquiera con una oportunidad concreta en el primer equipo del cuadro argentino.

En diálogo con TNT Sports, el ex hombre de Atlético Mineiro y Athletico Paranaense, hoy en día a préstamo en Argentinos Juniors hasta mediados del 2021, fecha en la que debe retornar a River, desveló su relación de admiración para con Juan Román Riquelme. "Cuando estaba en Argentinos Juniors,justo coincidí en la categoría con Sebastián, el hermano, y yo sin saber que era el hermano de Román me hice amigo de él. Me dijo que vayamos a su casa y fui, pero no sabía quién era. Y cuando llego, estaba Román, que todavía estaba jugando en Boca. Para todos los que admiramos el fútbol y jugamos en esa posición, es un ídolo. Ver ahí a Román fue increíble", lanzó el futbolista rememorando la época en la que logró conocer al emblemático ex jugador argentino.

Tomas Andrade actualmente defiende la camiseta del Bicho (Foto: @AAAJoficial -Twitter-)

Exteriorizando que al día de la fecha él alienta y empuja para que al Bicho de La Paternal le vaya bien, Andrade continuó: "Compartí mil asados, nos juntamos a jugar a la pelota. Es un fenómeno. Me saco la camiseta y lo único que me importa siempre es aprender de los jugadores. Hoy en día soy hincha de Argentinos porque juego ahí, porque es el club me paga y le debo todo al club. Cuando están esos jugadores, hayan jugado en Boca, River, o en el que sea, para mí es increíble. Lo llamo ídolo porque es increíble cómo trataba la pelota".

"No diría que no, todavía soy muy chico para cerrarle las puertas. No hay que cerrarle las puertas a nadie. Que el futuro me depare lo que sea".



Tomás Andrade, jugador de River a préstamo en Argentinos Juniors, sobre la posibilidad de jugar en Boca. pic.twitter.com/cbaYJtQfS2 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 24, 2020

Instantes más tarde, al ser consultado por la posibilidad de pasar a defender la camiseta de Boca en algún momento de su carrera, Tomás, de forma cautelosa, replicó: "No te diría que no, porque todavía soy muy chico para cerrarle las puertas. No hay que cerrarle las puertas a nadie. Prefiero no decir nada y que el futuro no esté encadenado a una frase que dije. Que el futuro me depare lo que sea".

Explicando que él se encuentra centrado en darle la mejor vida posible a su familia, el mediocampista cerró: "No puedo cerrarle las puertas a nadie. Mi objetivo es cuidar a mi familia y jugar para que el día de mañana esté bien. Después, obvio, hay jugadores que se identifican más con un club".

Lee También