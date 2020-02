Universitario de Deportes jugó contra Cerro Porteño un juego clave en sus aspiraciones para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cuando el partido se puso 1-0, los Cremas se ilusionaron en poder llegar a la fase 3. Sin embargo, un rato después, llegó el empate a través de un tiro libre en donde Carvallo pudo hacer algo más.

Un fuerte disparo fue tapado por el arquero, pero dejó el rebote. Entonces, Ruíz aprovechó el balón para meter el empate definitivo.

Obviamente, las críticas fueron abundantes. Otros, de todas formas, se fueron por otro lado. Les pegaron a los defensores que no estuvieron pendientes del rebote e incluso defendieron a Carvallo. Coki Gonzales fue uno de ellos.

"No era fácil!!!! Si tapaste alguna vez en serio sabes que no era fácil!!!!!", aseguró quien integró alguna vez un plantel de primera división como portero. "Me encanta el equipo de Don Gregorio", tiró en otro momento el periodista en Twitter.

Así, el controversial periodista se puso en los zapatos de José Aurelio. Mejor dicho, se acordó de sus tiempos como arquero y se puso en sus guantes ¡Muy compresivo Coki!

