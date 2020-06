Sebastián Sosa, que puede volver a Boca, cargó contra Angelici: "Se hizo el bolu..."

En el fútbol argentino ya se confirmaron las fechas relacionadas con el próximo mercado de pases. Por ello, los rumores empezaron a dar el presente de forma contundente.

Por supuesto, uno de los equipos más activos habitualmente es Boca Juniors, tanto en lo que tiene que ver con incorporaciones como con desvinculaciones.

Bajo esa órbita, quien realizó declaraciones importantes hablando de su potencial retornó a la institución Xeneize fue el arquero uruguayo Sebastián Sosa.

"El fútbol argentino ha sido siempre atractivo. Siempre mantuve contacto con Riquelme hasta hace un mes y le conté mi situación. Está sobre la mesa, quién sabe si pueda tener revancha en Boca", señaló en diálogo con 'Closs Continental'.

Sin embargo, posteriormente, Sosa aprovechó el tema para pegarle a Daniel Angelici, expresidente de Boca, refiriéndose al motivo de su alejamiento de la institución.

"Angelici se hizo el boludo y me dejó un mes esperando para arreglar la renovación. Además podría haber hecho uso de la opción establecida donde me vinculaba al club por tres años más y tampoco sucedió. En algún live hace poco ya conté la película completa. No todo es lo que parece", disparó Sosa.

Cabe destacar que Sosa, de 33 años de edad, también defendió las porterías de Peñarol, Central Español, Vélez Sarsfield, Pachuca, Mineros, Rosario Central y Monarcas Morelia.

