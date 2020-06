Señalan a ex de Villa de "insegura y celosa" y desmienten su embarazo

Pasan los días y cada vez se conocen más detalles de la intimidad y lo que fue la relación entre Sebastián Villa y Daniela Cortés, la cual terminó en un escándalo trasnacional debido a la denuncia por violencia de género que impuso la mujer en contra del futbolista colombiano.

En medio de muchas revelaciones, se han conocido testimonios tanto a favor como en contra de los dos, los cuales, para muchas de las personas que han seguido el tema, todo se trata de una relación tóxica que terminó muy mal y, a hoy, nadie puede asegurar qué fue lo que pasó.

Si bien Daniela ha expuesto su caso en innumerables programas de televisión y ha contado su historia otras varias veces, la defensa de Villa ha sido todo lo contrario y son pocas las entrevistas que ha dado su abogado y el jugador también se ha mantenido en el silencio.

Ahora, uno de los empresarios del jugador colombiano habló en contra de Daniela Cortés y se refirió a las veces que acompañó a Villa por problemas médicos de Daniela Cortés, y que nada tienen que ver con un embarazo, como ha señalado la perjudicada en varias ocasiones.

Dos veces fui a la clínica Los Arcos durante el año y medio que yo la vi. En septiembre de 2018 llegué cuando la estaban por internar, porque ella se había hecho cirugías estéticas en Colombia y le había dado una infección generalizada. Estuvo internada tres o cuatro días en esa oportunidad. Yo me quedé dos tardes a cuidarla a ella", dijo Gabriel Fortés, en comunicación con el Diario Olé.

#Boca | Testigo de Villa: celos, robo, un arquero de Racing y el no embarazo.

Gabriel Fortés, uno de los representantes del delantero de Boca, relató ante la Justicia varias situaciones que presenció en el último año y medio en el que estuvo cerca de Daniela Cortés. pic.twitter.com/iCpVkQp5NZ — Diego Molina���� (@DiegolMolinaa) June 28, 2020

"La segunda vez, para mayo del año pasado, íbamos a comer a Los Recuerdos, de comida colombiana, estábamos Carlos Olses (arquero de Racing), yo, Daniela y Sebastián. Y Daniela empezó con dolor de estómago. La atendieron por unos cólicos, que no era nada, y nos fuimos a la hora. Le pregunté si eran cólicos, me dijo que no era nada, le pregunté si estaba embarazada y me dijo que no. Creo que fue en mayo de 2019", recordó.

"Ella era muy celosa, cuando a veces íbamos a comer vivía pendiente del teléfono de Sebastián, de quién le mandaba un mensaje. Hubo algunas actitudes en 2019 reacciones de una chica muy insegura y muy celosa", afirmó. Y agregó: En este año y medio que estuve con Sebastián y Daniela, jamás a Daniela la vi lastimada"

