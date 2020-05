Revelan declaración de Villa a la justicia: "Daniela me pegó, tengo video"

La vida de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia, ya no será la misma, luego de que se conociera una denuncia de Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato intrafamiliar y publicó una serie de fotografías y videos e incluyó una larga carta en la cual cuenta todo el drama que ha tenido que soportar, según ella, durante los últimos dos años al lado del futbolista colombiano.

De ahí en adelante se empezaron a concer más detalles de lo que fue la relación, lo que pasó en la noche en que estalló todo y demás versiones de la historia que conmocionaron tanto a Argentina, como Colombia. Además, se conoció que Villa instaurará una denuncia por extorsión ya que, según él, Daniela le pidió una serie de dineros para no "acabarle la carrera al futbolista".

El pasado jueves, Villa se presentó a la justicia argentina para responder por la denuncia de violencia de género impuesta por Daniela y allí presentó sus argumentos y se defendió de lo expuesto por ella. Según el diario Olé, que conoció las declaraciones, volvió a negar cualquier tipo de agresión, más allá de las pruebas presentadas hasta el momento e, incluso, lejos de reconocer algún tipo de agresión, hasta llegó de decir que fue violentado por su ex pareja.

Algunos de los puntos más importantes de la declaración de Villa, expuestos por Olé fueron: "Al poco de tiempo de retomar la relación tras una de las primeras separaciones, tuvieron otra discusión. Relató que había ida al banco y luego metió la mano en la bolsa y se dio cuenta que le faltaban 7000 dólares en pesos argentinos. Villa aseguró que le pidió a Daniela Cortés que le devolviera el dinero. Y ella negó tenerlo. Al tiempo, según Villa, ella volvió a Medellín y le confesó que se había llevado la plata".

"Villa declaró que el primer mes del confinamiento fue excelente, pero que después comenzaron nuevamente los celos y las agresiones verbales por parte de ella. Y que, además, Daniela Cortés empezó a extorsionarlo y a pedirle 50 mil dólares. "Me decía que yo a ella no la podía dejar porque, si no, iba a acabar con mi carrera, que iba a hacer lo que fuera para dañar mi imagen, para hacerme quedar como una basura, que se iba a autolesionar", asegura en la declaración.

Así mismo, dijo Olé: "Villa también relató que una vez se encerró en su habitación y que ella le pegaba a la puerta. "Yo llamaba a mis amigos en Colombia y les decía que me daba miedo dormir con ella", aseguró. "En varias ocasiones les hice videollamadas a un amigo y le mostraba cómo Daniela me agredía". Y agregan: "Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte, lo pongo en mi bolso", relató Villa los minutos antes a irse a la casa de Juan Fernando Quintero".

