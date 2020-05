Referente de Boca subió una foto a Instagram y le cortó la cara a Villa

Todo indica que el escándalo de Sebastián Villa está lejos de terminar, luego de que su expareja Daniela Cortés lo denunciara por violencia de género y publicar una serie de fotografías y videos en los cuales se demuestran varias agresiones. Además, según la mujer, el jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia amenazó a su hija y familia que viven en Medellín, mientras ella estaba con el futbolista en Argentina.

Ya se conocieron varios apartes del informe, en los cuales también se involucra al jugador de River Plate, Juan Fernando Quintero, quien recibió en su casa a Villa, luego del altercado que habría rebosado la copa y hubiera animado a Daniela a denunciar al jugador. " Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. El está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya'", habrían sido las palabras de 'Juanfer' a Daniela.

Pero, ahora parece que las consecuencias para Villa, fuera de lo que pase en la justicia, serán las sociales ya que hinchas de Boca, como de la Selección Colombia, ya están pidiendo castigos ejemplares para el jugador. Ya el club xeneize en un comunicado se expresó que está a "disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género".

�� Wanchope festejó en Instagram el primer aniversario de la Supercopa obtenida frente a Rosario Central y recortó a Villa de la foto. pic.twitter.com/9mj8d2D7GR — El Mediapunta (@elmediapuntacom) May 3, 2020

Sumado a esto, hubo un gesto de uno de sus compañeros de la plantilla de Boca, Ramón Wanchope Ábila, quien habría tenido un gesto 'revelador' con Villa ya que subió una imagen a su Instagram y 'le cortó la cara' al colombiano. En la imagen original, de la celebración de la Supercopa Argentina en 2018 contra Rosario Central, se encuentran Ábila, Nahitan Nández, Carlos Tevez y Villa, este último en un costado, pero en la que subió el delantero, este martes, cortó la imagen del extremo colombiano.

Ya en la prensa argentina también se maneja la posibilidad de que cualquier oferta que llegue al club por Villa será aceptada y que deje lo más pronto el equipo ya que no quieren soportar más esta situación. Así mismo, en la Selección Colombia, el técnico Carlos Queiroz espera un informe detallado para saber el alcance de sus actos y ver si vuelve a convocar o no a Sebastián Villa al equipo nacional.

