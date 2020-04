Villa y otros 5 jugadores colombianos que han sido acusados de maltrato

Colombia y Argentina se revolucionaron en la noche del pasado lunes, luego de que Daniela Cortés, expareja del jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, denunciara que la ha maltratado durante los dos años que estuvieron juntos.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", dice parte de una extensa carta revelada por Daniela.

A los pocos minutos de conocerse la situación, Villa publicó un video en el cual afirmó: "Yo tengo a mi madre, mis hermanas, mi sobrinita, mis primas, muchas mujeres en mi familia, aclararles que no estoy en mi casa, no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó y a partir de mañana aclararé la situación con las personas indicadas".

Ahora se espera que las autoridades hagan sus respectivos procedimientos para determinar las responsabilidades en la denuncia que realizó la mujer y demás consecuencias que lleguen hacia el jugador xeneize.

Sin embargo, este no ha sido el único caso en el fútbol colombiano que ha transcendido y en los últimos años son varias las denuncias que se han conocido en contra de futbolistas que han maltratado a mujeres. Acá un recuento:

Pablo Armero

En el 2016 protagonizó en la noche del lunes 30 de mayo un caso de violencia contra su esposa y fue llevado a un tribunal. Tiempo después, ambos sacaron un video negando las agresiones.

Jairo Castillo

El exdelantero fue denunciado en marzo de 2016 por supuestamente agredir a una modelo. Ana María Paredes, quien sostenía una relación con Castillo, dijo que el exjugador la atacó al salir de una discoteca: “Me empezó a agredir en la cara, cuello y el cuerpo, así que me bajé del carro y me fui para mi casa”.

Jorge Bolaño

En abril de 2014, el exvolante fue acusado de pegarle a su esposa, Zolianis Hernández. Según la versión de la Policía de Barranquilla en ese momento, Bolaño y su pareja estaban teniendo una discusión en la vivienda de ambos y se dio la agresión. El propio Jorge, días después del hecho, le confirmó al diario ‘El Heraldo’ que sí existió el altercado, pero negó golpes: “Nos exaltamos un poquito, pero hasta ahí”, manifestó.

Luis Yanes

En mayo de este 2016, el exjugador fue acusado por su exesposa, Ana María Rodríguez, de haberla agredido en su cara, busto y brazos durante un partido en el que participaba un hijo de ambos. La mujer recibió 15 días de incapacidad, según un concepto de Medicina Legal.

Hernán Darío Gómez

En agosto de 2011, tras la Copa América de ese año y antes de las Eliminatorias a Brasil-2014, el DT colombiano Hernán Darío Gómez protagonizó un acto de violencia en el centro de Bogotá. ‘Bolillo’ golpeó a una mujer en un bar de la capital y su acto tuvo mucha repercusión a nivel nacional e internacional. A raíz del hecho, fue destituido como orientador de la ‘tricolor’.

Lee También