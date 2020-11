Marcos Acuña quedó desafectado de la Selección Argentina

�� "Lo primordial es jugar simple y en pocos toques. Para eso, tengo que tener pensado lo que voy a hacer antes de que me llegue la pelota. Si me anticipo, gano. Yo trabajo para mejorar. Me quiero ir del fútbol mejor de lo que vine"



- Leandro Paredes en @EngancheSup ✍️ pic.twitter.com/bj0Fx1I8nn