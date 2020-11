Dolor de cabeza para Scaloni: hay 4 titulares en duda en la Selección Argentina

Este jueves, la Selección Argentina recibirá a Paraguay en la Bombonera por la tercera jornada de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Aunque ante Ecuador y Bolivia jugaron casi los mismos jugadores, Lionel Scaloni tiene cuatro problemas por los que todavía no está confirmado en que pueda repetir equipo.

Sin dudas, la principal duda es la de Lionel Messi: el Diez y capitán de la Albiceleste arrastra una molestia, la cual justamente lo dejó como suplente en el último partido del Barcelona. No sería raro imaginarlo de suplente el jueves; si entrando en el segundo tiempo tiene el mismo efecto que el pasado fin de semana, Scaloni feliz.

Lucas Martínez Quarta, quien fue uno de los puntos altos ante Ecuador en la Bombonera, recibió recién hoy el visto bueno para viajar mientras que Italia se prepara para volver a fase cero en las ciudades más importantes. Recién llegaría mañana a la mañana a casi 24 horas del partido.

Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez, ambos jugadores que también no están desde el cien por ciento en lo físico. El defensor del Ajax no terminó bien el último partido al igual que el delantero del Inter, que no pudo completar el encuentro y terminó con un vendaje.

Recordemos que Scaloni ha perdido ya varios jugadores por lesiones en esta Fecha FIFA: desde Marcos Acuña y Germán Pezzela hasta Juan Foyth y Eduardo Salvio.

