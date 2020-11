Salvio en Instagram tras su lesión: "Voy a trabajar el doble para volver con todo"

Horas antes de publicarse la convocatoria de los jugadores del fútbol local, Eduardo Salvio salió lesionado en el triunfo de Boca contra Newell's por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El Toto quedó afuera de la Fecha FIFA con la Selección Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022 y también se perderá los encuentros por el campeonato local.

Este martes, después de confirmarse, por medio del parte médico de Boca, que es un desgarro, Salvio escribió unas palabras a través de su cuenta de Instagram.

"Hoy comenzamos con la recuperación. Voy a hacer todo lo posible para volver lo antes posible y más fuerte todavía. ¡Aprovecho para agradecerles a todos por sus mensajes! Voy a trabajar el doble para volver con todo", aseguró.

Sin dudas, una baja sensible para el Xeneize. Aunque si no se lesionaba no iba a estar disponible para el próximo fin de semana por su convocatoria a la Selección, ahora hasta está casi descartado para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Ahora buscará volver mejor que antes. ¡Pronta recuperación, Toto!

Lee También