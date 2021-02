Sería gran baja: Edison Flores responde a su posible ausencia en Eliminatorias

La Major League Soccer iniciará en abril, sin embargo, los futbolistas deben estar presentes semanas antes para iniciar la pretemporada, lo que complicará la presencia de los futbolistas peruanos que militan en esa liga para los encuentros de Eliminatorias ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.

Edison Flores, volante de la selección peruana y del DC United puede ser uno de los afectado, pero el peruano todavía no aseguró nada: "La verdad no sé si voy a ir. Por lo pronto, yo me estoy preparando para estar y espero que así sea. Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la Selección y el inicio de temporada", dijo Orejas en entrevista para 'Pulso Sports'.

Edison Flores: "La verdad todos sabemos que no ha sido un buen inicio para nosotros, pero creo fielmente en la idea del profe (Ricardo Gareca) y en el equipo que tenemos" pic.twitter.com/JJnO3ZT8CH — Pulso Sports Perú (@PulsoSportsPeru) February 9, 2021

"Me estoy preparando muy bien para que este 2021 darle con fuerza. Espero que nos dejen ir a la Selección sin ningún problema, tal como sucedió la última vez. Todos sabemos que no ha sido un buen inicio, pero creo fielmente en la idea del profesor y en el grupo que tenemos". agregó Edison.

Lo que sí es un hecho es que no llegarán con minutos a las Eliminatorias, pero para Edison no será determinante: "Considero que no influirá el hecho que no tengamos ritmo futbolístico. El año pasado nos afectó especialmente a mí, pero este año es diferente y por ello me estoy preparando de la mejor manera en todos los aspectos".

¡Jornada de entrenamientos! ⚽️



Seis de los futbolistas peruanos que militan en la @MLS comenzaron su puesta a punto en la Videna-FPF.



Más información aquí ▶️ https://t.co/PgIH12YtnE #UnidosSomosMásFuertes ����#ArribaPerú �� pic.twitter.com/whXmkHMgW0 — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) January 11, 2021

Edison Flores fue uno de los futbolistas peruanos que militan en la MLS que recibió una propuesta de un club peruano, pero no aceptó la oferta. El motivo de la propuesta fue porque ante la falta de minutos en Estados Unidos, se analizó la posibilidad de jugar en un equipo de la Liga 1 en calidad de préstamo.

Lee También