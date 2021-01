"Encaja a la perfección en América": elogios para Pedro Aquino en ESPN México

Luego de ser campeón de la Liga MX con León, Pedro Aquino dio el salto más importante de su carrera en cuanto a clubes. El exjugador de Sporting Cristal fue fichado por América, equipo más ganador del fútbol mexicano.

Habían muchas expectativas sobre su rendimiento y en su primer partido el peruano no decepcionó. Tuvo buen despliegue y asistió en uno de los goles del triunfo del América por 2-1 sobre San Luis.

Debido a su actuación, el técnico mexicano José Luis Sánchez, panelista de ESPN México destacó al mediocampista: "Aquino encaja como calcetín con zapato a lo que necesitaba América en cuanto a distribución".

En una entrevista a Pedro Aquino realizada por el club, el futbolista contó sus objetivos con América: "Hacer las cosas bien y salir campeón. Veo un buen grupo, comprometido y con ganas de hacer las cosas bien en el América. Con buenos jugadores. No voy a decepcionar a la afición. Sé que es grande y que siempre apoyan".

Sobre algunos de sus gustos personales, dijo: "Me gustan los juegos de mesa. También el box. Cartas no juego mucho, pero me gusta el 'ocho locos'. Mis películas favoritas son las de Rápidos y Furiosos".

