"No hay margen de error": Pedro Gallese sobre partidos ante Bolivia y Venezuela

Pedro Gallese, así como los otros futbolistas de la selección peruana que militan en la Major League Soccer de Estados Unidos llegarán a los encuentros de Eliminatorias ante Bolivia y Venezuela sin haber disputado partidos oficiales en sus respectivos equipos, ya que el campeonato estadounidense iniciará en abril.

Pese a eso, el arquero sabe que ya no hay margen de error y menos ante rivales directos en la lucha por un cupo al Mundial: "No ha sido el comienzo que todos pensábamos tener, sobre todo, por todo lo que habíamos conseguido. Por ello, si bien enfrentamos a rivales difíciles, no hay margen de error y tenemos que volver a hacer ese grupo ganador que somos", dijo en entrevista a Ovación.

"No se han dado los resultados pero tenemos un grupo humano muy fuerte. En lo personal, entreno muy fuerte y me estoy cuidando con las dietas. Acá están José Carvallo, Carlos Caceda, Alejandro Duarte muy buenos arqueros que, seguramente, si me duermo, me van a comer".

Sobre la partida de Ricardo Gareca a Argentina, señaló: "Es entendible lo del 'profe' porque también necesita tener cerca a su familia, ya la cuarentena pasada estuvo solo y se entiende que ahora se haya ido".

Pedro Gallese estuvo presente en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Cuando estuvo ausente en la Eliminatoria pasada, ya sea por lesión, suspensión o cambio del técnico, alinearon Carlos Cáceda y José Carvallo.

