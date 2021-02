Santiago Ormeño es seguido: "Siempre está en el radar de la selección peruana"

En un contexto con delanteros de la selección peruana lesionados como es el caso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el comando técnico de la selección analiza todas las posibilidades para tener alternativas en ataque. Uno de ellos es el atacante Santiago Ormeño del Puebla de la Liga MX.

Aunque todavía no ha sido convocado por Perú, Santiago también puede jugar por México, sin embargo, en declaraciones anteriores ya indicó que no tendría problemas en ponerse la blanquirroja. Néstor Bonillo, asistente de Gareca no dijo que será convocado para los partidos ante Bolivia y Venezuela, pero reconoció que lo siguen.

"No me aventuraría a decir que Santiago Ormeño es una posibilidad, pero estamos analizando futbolistas del torneo local y del exterior, vamos viendo quién puede ser tomado en cuenta. Siempre Ormeño ha estado dentro del radar del seleccionado, se le observa como a otros", dijo en entrevista a RPP.

Bonillo se encuentra en Brasil siguiendo la recuperación de Paolo Guerrero. Se espera que el máximo anotador de la selección peruana pueda tener minutos con Internacional las primeras semanas de marzo y así poder llegar con algunos partidos para los encuentros de Eliminatorias.

Néstor Bonillo, preparador físico de la @SeleccionPeru ����, viajó a Brasil para evaluar la constante recuperación del atacante y capitán nacional, Paolo Guerrero. #ArribaPerú �� pic.twitter.com/EXF6yBJBmF — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) February 4, 2021

El primer partido será en La Paz y Bonillo no descartó que Gianluca Lapadula tenga minutos debido a su resistencia física. Aunque Lapadula es delantero, siempre es el primer hombre en salir a presionar y en ocasiones llega hasta el mediocampo.

