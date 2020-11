El once de la selección peruana de Diego Rebagliati para enfrentar a Bolivia en La Paz

��️ @diegoreba da su once para el partido en La Paz: "Creo que tenemos que hacer un equipo asimétrico. En la altura, el gran problema no es ir, sino volver. Yo no atacaría con más de cuatro". #AlÁngulo ��⚽️������



Disfrútalo por Movistar Play https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/OwcNiNReNX