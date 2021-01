Advíncula apoya a Christian Cueva: "Ahora tiene una nueva oportunidad"

Christian Cueva dejó Turquía para ser nuevo futbolista del Al Fateh de Arabia Saudita. La noticia fue bien recibida por Luis Advíncula, amigo y compañero de 'Aladio' en la selección peruana.

“Tengo una buena amistad con el ‘Cholo’, me contó que se iba a Arabia Saudita y yo contento. Le dije que lo que tiene que tener es continuidad, así se vaya a jugar a Marte. Creo que ahora tiene una nueva oportunidad en su carrera y creo que le va a ir bien por allá, va a estar tranquilo con su familia que es lo único que quiere, estar tranquilo y jugar al fútbol”, dijo Luis en nota a Gol Perú.

A diferencia de Luis Advíncula, Christian Cueva tiene muchas semanas sin tener competencia, debido a que fue separado del plantel en su anterior equipo en Turquía, debido a indisciplina ante el técnico y el resto de jugadores, argumentaron en el club.

Sobre su presente en España, Luis contó: “Me siento cómodo y contento aquí. Una de las cosas que quiero es ascender con el Rayo y jugar en Primera División, la Champions veremos pero lo primero que quiero es jugar en Primera".

Por último, manifestó su deseo de volver a jugar en Argentina: "Yo siempre he dicho que quiero volver a Argentina. Quiero volver a Newell’s Old Boys, siento que hay una espinita de seguir, pero por diversos motivos no se pudo dar”.

