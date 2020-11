Por Lapadula: Silvio Valencia le volvió a responder a Johan Fano

El 2016 cuando la convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana todavía era una posibilidad, Johan Fano y Silvio Valencia tuvieron una discusión sobre Lapadula, ya que para el exfutbolista, el tema de jugar por una selección era una decisión segura y no ir solicitándolo.

Cuatro años después y con la convocatoria de Gianluca Lapadula confirmada por Ricardo Gareca para los encuentros ante Chile y Argentina, Johan Fano no cambió su postura y agregó que el tema de su llamado fue tocado por personas del gobierno que nada tienen que ver.

Silvio Valencia volvió a responder a Johan Fano, ahora no mediante una entrevista, sino en el programa de Youtube 'Negrini lo sabe': "Noto molesto a Fano porque incluso el gobierno habló de Gianluca Lapadula y por qué se le tiene que rogar. Señor Fano, si Lapadula juega en Italia es porque algo bueno debe de tener. Nos puede dar un apoyo, tiene cosas importantes y nos va ayudar".

Gianluca Lapadula suma 3 goles en la Serie A. Estará convocado para el encuentro del 7 de noviembre ante el Spezia y finalizado el partido realizará el viaje a Lima con algunos de los otros jugadores peruanos que militan en Europa. Su arriba a la capital está programado para el 8 de noviembre.

Anunciamos la lista de convocados para los encuentros ante @LaRoja ���� y @Argentina ���� por las fechas 03 y 04 de las Clasificatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú �� pic.twitter.com/drD08uM2IR — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) October 30, 2020

"Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien”, dijo Gianluca Lapadula en entrevista a 'OttoChannel'.

