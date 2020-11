Técnico de Christian Cueva reveló el motivo de su separación del plantel

Cuando parecía que Christian Cueva había encontrado en el Yeni Malatyaspor de Turquía la estabilidad que no tenía hace varias temporadas, recientes conflictos terminaron en un comunicado del club informando que el volante de la selección peruana fue separado del plantel.

“Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla por su comportamiento indisciplinado en consonancia con el informe y solicitud de nuestro Director Técnico Hamza Hamzaoglu”, indicó el comunicado.

Le hice la consulta al DT del @YMSkulubu ���� sobre el motivo de la exclusión de Christian Cueva del equipo principal. Respondió lo siguiente: "Fue por falta de respeto" — Franz Tamayo (@franztamayo29) November 24, 2020

Horas después, el técnico declaró para Depor, donde contó el motivo del alejamiento de Christian Cueva: "Fue por falta de respeto. Es triste perder a un jugador".

Hace unos días, el cambio de Christian Cueva en el primer tiempo generó la molestía del jugador y de su esposa, quien acusó al técnico de xenofobia mediante un post en sus redes sociales.

En su momento, el técnico también descartó esas acusaciones: "No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa. Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo".

