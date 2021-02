Atento, River: Silvio Romero dijo que le gustaría que lo dirija Gallardo

En tiempo de cambios para Independiente, Julio Falcioni dirige la pretemporada y prepara al equipo de cara a la próxima Copa Diego Armando Maradona.

Hace algunos días, en ESPN F12 eligieron al mejor entrenador del 2020 y varias personalidades del fútbol local participaron dejando su opinión. Uno de ellos fue Silvio Romero, que eligió a Marcelo Gallardo.

Ahora, el capitán y goleador del Rojo fue entrevistado en el programa de Mariano Closs y, luego de justificar su respuesta, fue consultado por el propio conductor si le gustaría ser dirigido por el DT de River. Sin titubear mucho, el cordobés aseguró que "un entrenador así a uno lo motiva y me da curiosidad saber como es en el día a día".

#ESPNF12 �� | ESPN



¡EL MUÑECO!



Para Silvio Romero, Marcelo Gallardo es el mejor DT del fútbol argentino. ¡Así lo explica! pic.twitter.com/c4Eq3SwEH4 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 2, 2021

Además, el exlanús agregó: "De Matías Suárez, que lo conozco de Córdoba, veo que tiene un nivel terrible y eso es mucho del entrenador, que le ha llegado. Es para aprovechar a un tipo de entrenador así".

Romero viene de ser dirigido por Lucas Pusineri, que terminó yéndose de Independiente sin pena ni gloria y con diferencias con Jorge Burruchaga. Precisamente, el jugador contó que el entrenador y el mánager "no se sentaban en la misma mesa ni tenían mucho diálogo", y sugirió que "en el futuro, el mánager esté alineado con el director técnico".

Durante la charla, Silvio explicó por qué decidió no irse de la institución de Avellaneda, teniendo en cuenta que en algún momento fue pretendido por Boca y River: "Me había costado mucho tener el presente que tenía en el club y no lo quería tirar por la borda. Había terminado como goleador del torneo y cambié los murmullos de la gente por los aplausos. Me sentía querido y quería seguir formando parte de este grupo".

Por último, el capitán aseguró que "Independiente tiene la obligación de salir campeón porque es un equipo grande".

#ESPNF12 �� | ESPN



¡OBLIGADOS A SALIR CAMPEONES!



Silvio Romero habló de los objetivos de Independiente y destacó a la gran joyita del club: Alan Velasco. pic.twitter.com/SZ25G4eVDQ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 2, 2021

Lee También