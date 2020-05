Silvio Romero, picante: "Vamos a intimar a Independiente"

El coronavirus generó la suspensió completa del fútbol en Argentina, algo que está generando percances económicos de enorme calibre. Es que los clubes no están teniendo los ingresos que esperaban, y, en consecuencia, tienen grandes dificultades para pagar los sueldos de los jugadores. Por supuesto, debido a esta problemática actual, los futbolistas se ven afectados de manera contundente y están dispuestos a poner el grito en el cielo. Así lo indicó uno de los jugadores más destacados de la Superliga.

Se trata de Silvio Romero, delantero de Independiente y uno de los goleadores de la última temporada del mencionado certamen doméstico. Este lunes, el hombre que también defendió las camisetas de Instituto de Córdoba, Lanús, Rennes, Jaguares de Chiapas y América de México exteriorizó, en declaraciones brindadas a 'Radio La Red', que intimarán a la institución de Avellaneda por las deudas que mantiene con los integrantes del plantel. Sin lugar a dudas, picante y contundente.

Hugo Moyano, presidente de Independiente. (Foto: Getty)

"Lamentablemente llegamos a esta situación que se viene acarreando desde diciembre e incluso desde antes. No es el momento indicado por todo lo que está pasando pero esto viene desde mucho antes de la pandemia y de que el fútbol se parara. El grupo tomó la decisión de adoptar esta medida gremial para reclamar lo que se está adeudando. Vamos a reclamar hasta antes del comienzo de la pandemia, sobre lo posterior todavía no nos pusimos de acuerdo", comenzó afirmando.

"Yo soy el que habla. Entendemos que la situación es extremadamente delicada pero se decidió llegar a esta medida. El grupo se ha bancado estos meses prácticamente sin cobrar. Estamos todos metidos en este barco y hay muchos chicos del plantel que debemos cuidar. Ellos están un poco más al día, ya cobraron marzo, pero como chicos que están haciendo sus primeros pasos los dejamos de lado, no los exponemos. Sacando a esos diez chicos, el resto está encolumnado en el reclamo", continuó.

"No queremos quedar libres sino pedir que nos paguen lo que nos deben. La cifra está cerca de los 200 millones de pesos. No sé qué va a reclamar cada jugador porque hay varias promesas incumplidas. Por eso no sabemos de cuánto realmente es la deuda total pero sí sabemos que somos 18 ó 19 jugadores a los que se nos está debiendo. Hay una plata que supuestamente va a entrar por el pase de Figal, pero va a demorar. Nos están haciendo una promesa que no van a poder cumplir", finalizó Romero.

