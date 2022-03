Nos queda cada vez menos tiempo para que conozcamos a los 32 equipos que compongan la Copa Sudamericana 2022, pero principalmente la espera está en el sorteo de la fase de grupos. En estos momentos se lleva a cabo la primera fase preliminar, pero la Conmebol ya confirmó cuándo y a qué hora va a realizarse este ordenamiento zonal.

Athlético Paranaense fue el campeón de la edición pasada, sumando su segunda corona. Pero como disputará la Libertadores, por ahora empezaremos a buscar a un nuevo dueño del trofeo, a menos que el cuadro rojinegro sea tercero en su grupo. Recordemos que la final va a tener lugar en el Estadio Mané Garrincha de la ciudad brasileña de Brasilia, con fecha para el sábado 1° de octubre.

Sabiendo que 28 cuadros ya están confirmados, ¿qué equipos todavía faltan por descubrirse en la fase de grupos? Son solamente siete de este presente certamen y los mismos surgen de los siguientes enfrentamientos: Jorge Wilstermann vs. Guabirá; Unión Española vs. Deportes Antofagasta; Junior vs. La Equidad; Delfín vs. 9 de Octubre; Nacional vs. Guaireña; Hermanos Colmenárez vs. Deportivo La Guaira y Montevideo Wanderers vs. Cerro Largo. Por la Copa Libertadores, el perdedor de The Strongest vs. Universidad Católica se sumará a esta competición.

+ Copa Libertadores 2022: Todos los clasificados y bombos de la fase de grupos

24 equipos son los que sacaron boleto a la Fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Aún restan conocerse los bombos, pero daremos a conocer los que clasificaron por cada país.

Argentina: Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing Club y Unión.

Brasil: Fluminense, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo y Cuiabá.

Bolivia: Oriente Petrolero, Jorge Wilstermann o Guabirá.

Chile: Everton, Unión La Calera; Unión Española o Deportes Antofagasta.

Colombia: Independiente Medellín; Junior o La Equidad.

Ecuador: Barcelona SC, Liga de Quito; Delfín o 9 de Octubre.

Paraguay: General Caballero; Nacional o Guaireña.

Perú: Ayacucho y Melgar.

Venezuela: Metropolitanos; Hermanos Colmenárez o Deportivo La Guaira.

Uruguay: River Plate; Montevideo Wanderers o Cerro Largo.

*Cuando se defina el partido entre The Strongest (Bol) y Universidad Católica (Ecu) en la Copa Libertadores, quien resulte perdedor se acoplará a este listado.

¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022 se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo desde la ciudad de Luque, Paraguay.

Horario y TV por país:

Argentina: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Uruguay: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Brasil: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Chile: 12.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Paraguay: 12.00 horas por ESPN

Bolivia: 11.00 horas por ESPN

Venezuela: 11.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Colombia: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Ecuador: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Perú: 10.00 horas por DirecTV Sports y ESPN

Copa Sudamericana: ¿Cuándo se disputa la fase de grupos?

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022 va a estar llevándose a cabo entre los días 5 de abril y el 26 de mayo. Se clasifican a octavos de final los que resulten primeros de cada zona, ya que luego aparecerán los que salieron terceros en su respectiva zona de Copa Libertadores.