Roberto Mosquera destacó la disciplina en el título de Sporting Cristal

Sporting Cristal fue adquirido por Innova Sports y lo primero que se reconoció fue que no tendrían al presupuesto de otras temporadas. La Liga 1 2020 comenzó con Manuel Barreto como técnico, sin embargo, debido a los malos resultados el técnico peruano dejó el equipo.

Desde que inicio la cuarentena, Roberto Mosquera se hizo cargo del equipo. El técnico peruano es identificado con el club donde ya fue campeón siendo técnico. Pese a que Cristal llegaba mal, para el reinicio del Torneo Apertura, los celestes fueron otro equipo con relación a los de los primeros meses.

Uno de los valores importantes que le dio Roberto Mosquera al título, fue la disciplina, indicó en entrevista a 'La Cátedra Deportes': "Definitivamente hubo un momento de indisciplina, pero nunca dije hasta aquí nomás. Llegué, reuní a todos los jugadores y les dije esto se puede hacer y esto no y el que incumple está fuera".

"Si no hubiera Covid también hubiera sido lo mismo porque el entrenador dice a los jugadores cómo será su administración deportiva y las normas de convivencia que tienen que respetar. Nadie dijo nada, todos estuvieron de acuerdo, tácitamente comprometidos y cuando no sucede esto, no tengo ni que hablar, el jugador tiene que irse solo".

Sobre la campaña para el 2021 donde deberán disputar la Copa Libertadores, el técnico bicampéón del fútbol peruano señaló que sabrá el rumbo cuando conozca a los jugadores que se contratarán.

