Su jugador contra su equipo: Ricardo Gareca habló situación de Luis Abram en Vélez

Ricardo Gareca suele preocuparse por la actualidad de sus jugadores en sus respectivos equipos. Al tener un universo reducido, está siempre pendiente de los que forman parte de sus habituales convocados.

Con sus declaraciones, también da entener si aprueba o desaprueba las movidas de sus dirigidos. Es difícil olvidar, por ejemplo, sus críticas contra Carrillo por irse a Arabia después de ser el mejor de Perú en Rusia 2018.

Ahora, hay un jugador que suele ser titular y está en problemas. Hablamos de Luis Abram, quien está negociando su renovación con Velez Sarsfield. Su contrato acaba a mediados de año y si no renueva ahora, lo congelarían.

Ricardo Gareca fue consultado por esto y respondió: "No me meto en la situación de ningún caso, en general. Si el jugador me llega a pedir un consejo, se lo doy. Es difícil meterse en una situación cuando ocupa un rol económico. Desde lo futbolístico, uno puede aconsejar. A veces llegan tentaciones difíciles de rechazar".

"Tengo que ponerme un poco al margen, aunque les hago ver un panorama en el cual no sólo se beneficien ellos deportivamente, sino también la Selección", complementó después el Tigre.

Así, prefirió no tomar partido en un conflicto entre su jugador y un club que le abrió muchas puertas. Recordemos que Gareca es un histórico en Liniers y, seguramente, no quiere ganarse el odio de ellos tampoco. Por eso, prefirió salir de la polémica.

#abrancancha

Los domingos de 13a15 algo nuevo en @TyCSports

Hoy hubo charla con #Gareca DT de #Peru

Contó que espera contar con #PaoloGuerrero para la próxima doble fecha de Eliminatorias vs #Bolivia y #Venezuela@abrancanchatyc pic.twitter.com/cOqlyALhI3 — Victor Tujschinaider (@victortuchi) February 14, 2021

