Suárez, tras la ola de contagios en Uruguay: "Cometimos un error y pedimos perdón"

En los últimos días, el seleccionado uruguayo se vio invadido y castigado por una catarata de contagiados de coronavirus. Esto sucedió antes y después del compromiso con Brasil, por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Precisamente, uno de los contagiados de COVID-19 fue Luis Suárez, figura principal del combinado conducido tácticamente por Oscar Washington Tabárez. Como consecuencia de ello, el experimentado artillero no pudo estar ante los de Tité.

Pero claro, no fue el único: Diego Godín, Alexis Rolín, Rodrigo Muñoz, Lucas Torreira, Matías Viña, Diego Rossi, Darwin Núñez, Gabriel Neves y Brian Rodríguez también se vieron contagiados, lo que desató la polémica en dicho país.

Por ello, el actual delantero de Atlético de Madrid apareció en escena para pedir disculpas públicamente. ¿El motivo? Imágenes que trascendieron en la que los integrantes del plantel Charrúa se encontraban reunidos y celebrando.

"Hay mucha gente que nos está criticando, cometimos un error y pedimos perdón. Tampoco hay que hacerlo tan grande, hay que reconocerlo hasta donde nos toca. Nos haremos cargo si la responsabilidad fue nuestra", comenzó afirmando.

"El contagio no vino por la foto, eso está claro. Tuvimos la mala suerte de tener un contagiado desde Colombia. El positivo de Matías Viña fue un golpe muy duro para todo el plantel", profundizó en declaraciones brindadas a Canal 10 de Uruguay.

"Como padre la estoy pasando realmente mal. Me toca no poder ver a mi familia luego de estar muchos días concentrado. Estoy encerrado en un apartamento. Mis hijos no sabían que había venido y me visitaron desde una ventana a 50 metros. Se hace muy difícil", completó.

La foto de la discordia.

Lee También