Luis Suárez no esta hoy presente para el Uruguay vs Ecuador por las Eliminatorias.

¿Por qué no juega Luis Suárez hoy en Uruguay vs. Ecuador por las Eliminatorias?

Este martes 15 de octubre de 2024 la Selección de Ecuador se enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias rumbo al mundial 2026. Es un encuentro clave para ‘La Celeste’, que llega en medio de una crisis, y que no tendrá entre sus filas al histórico Luis Suárez.

Luis Suárez es uno de los goleadores más importantes de Uruguay en los últimos años y de todo el fútbol sudamericano. Tuvo un destacado paso por Europa y por la selección nacional, por lo cual, su ausencia es la más destacada en el equipo de Marcelo Bielsa.

¿Por qué no juega Luis Suárez hoy en Uruguay vs. Ecuador por las Eliminatorias?

Luis Suárez no juega hoy en Uruguay ante Ecuador por la fecha 10 de las Eliminatorias, porque se retiró de la selección el viernes 6 de septiembre de 2024. ‘El Pistolero’ ya no forma parte de los ‘Charrúas’, y por ende, no fue convocado por su entrenador Marcelo Bielsa.

¿Cuándo y a qué hora juega Uruguay vs. Ecuador por las Eliminatorias?

Uruguay recibe en el Centenario a Ecuador por la fecha 10 de las eliminatorias este martes 15 de octubre de 2024. El partido comenzará desde las 18H30 (EC).

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas