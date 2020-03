Superliga le labró un acta a River por no dejar ingresar al árbitro

Siguen los problemas para River por no querer presentar a jugar contra Atlético Tucumán. Pese a que avisaron ayer con un comunicado que cerrarían el Monumental, el Decano fue igual.

El club tucumano envió a los utileros para que vayan hasta la cancha ubicada en Núñez. Obviamente, nadie les abrió y se quedaron esperando una respuesta en la puerta.

El siguiente en caer fue Germán Delfino, el árbitro asignado para dicho encuentro. El referí tampoco pudo ingresar y llevó a una escribana para que certificara lo sucedido.

Después de un rato, Superliga decidió labrarle un acta al Millonario por lo sucedido. En la misma confirman que el partido no se podrá realizar debido a que no está abierto el estadio.

��Este es el acta que Superliga le labró a River por no dejar ingresar a los utileros de Atlético Tucumán y a Germán Delfino al Monumental. pic.twitter.com/csFxjcVw9l — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 14, 2020

Además, adelantan que el plantel del Decano no deberá presentarse. Justifica que no tiene sentido que vayan cuando no se les va a permitir el ingreso.

En conclusión, los directivos confirmaron que el partido no se podrá jugar por decisión institucional de River. Certificaron que Atlético quiso jugarlo, pero no se les permitió y esto significara que le den el encuentro por ganado.

