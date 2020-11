Tenemos a Edison: Flores perdió en la MLS, quedó eliminado y podrá jugar en Perú

Hace un mes, algunos jugadores peruanos no podían jugar en la Selección por disposición de algunos clubes de la MLS. En aquella oportundiad, Callens, Flores y Reyna fueron baja en la Blanquiroja.

Para la presente jornada también habían dudas. El defensor Alexander Callens, nuevamente, no podía llegar por el New York City FC, aunque después se negoció y podía estar. Reyna, por su parte, no fue llamado por Ricardo Gareca.

Quedaba únicamente saber si Edison el Oreja Flores podía ponerse a disposición de Ricardo Gareca. Paradójicamente, y por lo que había dispuesto para la fecha de octubre, lo único que servía era que quede descalificado de la MLS.

��️ Antonio García Pye: "En el caso de Callens, New York flexibilizó el tema de la cuarentena. Sobre esa base, él ya tiene su pasaje para venir. El tema de Edison Flores es distinto porque Washington no ha flexibilizado. Vamos a ver, todavía es duda"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) November 8, 2020

Este domingo, entonces, se jugó la última jornada de la temporada regular. Edison Flores fue titulr en el DC United y jugó los 90'. Su equipo venía ganando y pasando, sin embargo recibió un gol y le empataron.

No sabemos si para su bien o para su mal, su equipo terminó perdiendo 3-2. A pesar de que ingresó Yordy Reyna, nada cambió. El DC United perdió y Edison Flores podrá llegar a la Selección Peruana.

Así, con lo propio generado por el club de Edison Flores hoy en Perú celebran que el zurdo podrá llegar a la Blanquiroja. El Oreja, el segundo goleador rumbo a Rusia 2018, estará por fin ahora en el sueño a Qatar.

Cuando no clasificas a los play-offs de la MLS / Pero tienes más chances de jugar las Eliminatorias con Perú. ��������



Edison Flores y el DC United quedaron fuera de competencia y ahora el 'Orejas' podría sumarse a la Selección Peruana. pic.twitter.com/G0ydqmPhQs — Pase Filtrado (@pasefiltradoPE) November 8, 2020

