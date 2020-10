Oficial: "Flores, Reyna y Callens no obtuvieron el permiso de sus clubes y no llegarán"

Estamos en un año atípico. De eso no hay ni una duda. Por ello, para ejecutar cualquier actividad se requiere con mucha mayor planificación.

Las eliminatorias sudamericanas, por ejemplo, fueron confirmadas hace un mes. En los últimos días, sin embargo, la MLS y algunos clubes pusieron trabas para ceder a sus jugadores.

Entonces, la presencia de Edison Flores, la de Yordy Reyna y la de Alexander Callens comenzó a ser duda. Felizmente, Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese, Marcos López y Andy Polo sí pudieron resolver sus casos.

Este lunes se conoció la noticia que todos temiamos. Andrea Closa de RPP confirmó que no podrán llegar justamente por decisión de sus clubes, lo que obviamente genera polémicas.

"Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens no obtuvieron el permiso de sus clubes (DC United y New York City) y no llegarán a la Selección Peruana. La FPF había reservado un tercer chárter, pero no será utilizado", señaló la periodista.

Así, Ricardo Gareca y la Selección Peruana tendrán 3 bajas de cara a los partido contra Paraguay y Brasil. Seguramente, ahora, todo comience con los reclamos legales. Muy polémico lo que sucede. Ojalá no se repita.

