Teo Gutiérrez pide disculpas por las amenazas e insultos que lanzó en un Live

El pasado viernes, el Junior de Barranquilla consiguió el título de la Superliga de Colombia luego de vencer al América de Cali 0-2 en el juego de vuelta y se consagró por segunda vez consecutiva de este campeonato en el país.

La celebración del título se postergó durante todo el fin de semana y el sábado en la noche, Teófilo Gutiérrez realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram y allí hizo unas declaraciones bastante polémicas que, según varias personas en redes sociales, fueron dirigidas a los hinchas del América de Cali.

"¿Dónde están los 'sapos' y las 'sapas'? Que salgan. Pa' darles garrote, tiro y garrote les voy a dar, malparidos… ¿Si o no Max? Vamos a darles tiros. El que venga pesado le damos es tiros y si no le tiro los lobos, hijueputa para que le den diente…Se ponen pesados, 'paridos'. Al que se ponga pesado le traigo los lobos, para que le den diente. Y si no se lo echo allá al hipopótamo que tengo, hijue?#[email protected], pa' que los parta en 2… ¿Dónde están las 'locas' de la B? ¿Dónde están las 'loquitas' de la B?", fueron las palabras de Teo.

"¿Dónde están los sapos y las sapas? Que salgan, para darles garrote. Tiro y garrote les voy a dar", dijo Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior, en un live en Instagram. pic.twitter.com/qY7D5tS783 — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) September 13, 2020

Luego de esto, se armó todo un escándalo en las redes sociales por el hecho y se le exigió al delantero disculpas públicas. Además, hay quienes aseguran que Teófilo se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando aseguró lo que dijo.

Ante esto, el delantero del Junior ya pidió disculpas y dijo: "Buenas, mi gente: Quiero pedirles disculpas por lo que pasó ayer. Lo que dije, lo que hablé no fue con motivo para ofender a nadie. Si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas, perdón. Que Dios los bendiga y un abrazo grande".

