Teófilo recordó el día del arma: "Saja le pegó a Gio y ahí me calenté"

2012. Independiente 4 - 1 Racing. El único tanto de La Academia lo convirtió Teófilo Gutiérrez, quien se fue expulsado en el complemento. Después del partido, el vestuario visitante del Libertadores de América explotó. Se habló de que el colombiano sacó un arma, de una pelea interna, de que todo esto provocó la salida del Coco Basile del banco de suplentes. Durísima toda la situación.

"¿DÓNDE ESTÁ EL ARMA? TODAVÍA NO LA ENCONTRARON..."#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez y los detalles de un conflicto recordado en Racing. "Andaba el grupo de Saja por allá y yo estaba solo con los utileros", agregó. pic.twitter.com/nkaIW0APFO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

Hoy, en díalogo con 90 Minutos, el ex-River habló de este episodio: "Fue una locura. Ese día no pasó nada. Pasó lo de la expulsión. Al árbitro le dije "no seas cagón" y me echó. El arma no lo encontraron, eso es mentira. No la encontraron. Todavía no la encontraron. No había un arma. El grupo estaba mal desde que se fue Russo. Andaba el grupo de Saja, el de Licht y yo andaba sólo con los utileros. Yo era amigos de todos, con el que más andaba era con Pillud. No estábamos unidos".

"SAJA LE PEGÓ A GIO Y ME PUSE COMO LOCO"#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez y los detalles del episodio del vestuario de Racing. pic.twitter.com/gg0T74DdXL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

Además, brindó detalles que no se sabían: "Si te vienen a buscar a ti diciéndote que la culpa es tuya, te tienes que defender. En ese momento, cuando yo estoy quieto, el utilero me abraza y Saja viene a pegarle a Gio. Cuando le pegan a Gio, él no se defendió y me calenté, me puse rojo y comencé a pelear. Saja le pegó a Gio. Ahí me calenté".

"Cuando le pegan a Gio me puse molesto y ahí le dije a Saja qué le pasa, que si está loco. Le pegó de espaldas, debe ir de frente. Yo me levanté y comencé a decirle a Saja si tenía algo personal conmigo. Que de frente se dicen las cosas. Y ahí nos pusimos a pelear, a trompadas. Me da pena después lo que pasó con el Coco porque es un gran entrenador", cerró.

"NO TENGO CORAZÓN PARA DISPARAR UN ARMA... PARA PELEAR, SÍ"#90MinutosFOX - Teo Gutiérrez y una frase contundente. Además, el colombiano habló de cómo está disfrutando esta cuarentena. pic.twitter.com/1idAezopc9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2020

Teo contó que con el Chino se volvieron a cruzar en un partido, tiempo después y quedó todo más que bien. Esta es su palabra. Logicamente, falta escuchar todo lo que tiene que decir el portero campeón con Racing en 2014. ¡Muy fuerte todo esto!

