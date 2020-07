Tiembla el Millonario por Binacional: "River Plate ahora irá a Juliaca"

#Libertadores 2020#AlianzaLima:

Mérida vs. Alianza 16/09

Alianza vs. Racing 23/09

Alianza vs. Mérida 30/09

Nacional vs. Alianza 21/10 #Binacional:

Binacional vs. LDU Quito 15/09

Binacional vs. River Plate 22/09

LDU vs. Binacional 29/09

Sao Paulo vs. Binacional 20/10 pic.twitter.com/5zKE7qhF1n