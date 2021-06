Todos los goles de la Fecha 5 de la Copa América Brasil 2021

La Copa América Brasil 2021 recién culminó su fase de grupos pero ya nos regaló grandes momentos: en los 20 partidos que se disputaron hasta el momento, hubo un total de 46 goles, promediando 2.3 tantos por encuentro.

Mientras que, en la Fecha 5, en los cuatro encuentros que tuvieron lugar, hubo 9 goles, con un promedio de 2.25 por partido: el que tuvo más tantos, fue, por gran diferencia, la victoria de Argentina por 4-1 sobre Bolivia.

En Bolavip repasamos todos los goles de la última jornada de este torneo continental. En breve, comenzarán los cuartos de final que ya tienen sus cruces definidos: Brasil vs. Chile, Argentina vs. Ecuador, Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.

Hasta el momento, Lionel Messi es el goleador de la Copa América con tres tantos: lo siguen muchos futbolistas que cuentan con dos goles entre los que se encuentran Neymar Jr. y Edinson Cavani, entre otros.

Todos los goles de la Fecha 5 de la Copa América hasta ahora

