No hay ni una sola pista sobre lo que le deparará el futuro a Sebastián Pérez. La única realidad es que ya no vestirá la camiseta del Barcelona Sporting Club.

A causa de una deuda que mantienen con él, el mediocampista colombiano solicitó la libertad de acción y finalmente rescindió su vínculo con el equipo de Guayaquil.

El problema es que Boca, equipo dueño de su ficha, nunca fue notificado de esta rescisión contractual, por la que podría cargar contra Barcelona SC por incumplimiento de contrato.

"#SebaPérez está en Ecuador esperando que #Boca lo llame y le diga que vuelva para que entrene acá, cosa que no pasará porque ocuparía cupo extranjero. Quizá esta historia termine también pidiendo él la libertad de acción de #Boca."



Costa x @ClossAM590 pic.twitter.com/vrdQqPOQ68 — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) February 6, 2020

Pero está claro que el Xeneize no quiere de regreso a Sebastián Pérez. No lo quiso Russo previo al inicio de la pretemporada y no lo quiere ahora, porque además se sobepasaría el cupo de extranjeros con su regreso.

Por lo pronto, el mediocampista va a entrenarse con el Atlético Nacional de su país, equipo con el que vivió los mejores momento de su carrera, y hay quienes dicen que podría estar esperando una oferta de la MLS.

No descartan, por otro lado, que Sebastián Pérez también le termine pidiendo a Boca la libertad de acción.

