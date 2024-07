En una charla bastante distendida después de su salida de Boca Juniors, habló Darío Benedetto sobre su presente, y cómo está llevando ahora mismo. Dentro del fútbol, actualidad y otros detalles, también mencionó lo que fue su pelea con el defensor peruano; Carlos Zambrano. El Pipa le pegó al León, eso está abiertamente conocido, pero hay algunos detalles extras, los cuales terminan siendo fundamentales según la perspectiva de los fanáticos.

¿Qué dijo Darío Benedetto sobre la pelea con Carlos Zambrano?

Para Darío Benedetto fue algo muy corto, no existe la necesidad de entrar en más detalles como tal, porque hasta se puede considerar como una lucha innecesaria la que tuvo con El León, por aquel entonces. Siendo solo una persona la que se llevó la peor parte “(Luis) Advíncula también se quería meter en el quilombo. Tuvimos una discusión de partido normal que llegó a mayores, pero lo bueno que terminamos bien con Carlos, hablamos y aclaramos todo en el vestuario”.

Durante la charla con TyC Sports, el delantero de 34 años extrapola lo que pasó después, pero siendo muy respetuoso con los protagonistas: “Pasaron otras cosas. Obviamente, hay cosas que no se pueden contar. Para mí lo que pasa en el vestuario quedan dentro del vestuario y no salgo a hablar. Así un montón de cosas más, no solo eso. Fue una decisión que tomamos en conjunto, y terminé ligando yo”.

¿Cuál es la versión de Carlos Zambrano sobre la pelea con Darío Benedetto?

Un tiempo antes de esta nota, conversó El León con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en Enfocados, donde dejó lujo de detalles al respecto de la pelea con Darío Benedetto: “En el túnel inflable seguía hablando y yo refutándole todo, y como ya estaba todo caliente, nos hablamos muy fuertes con palabras altas y de ahí volteo y me dio una de arranque. Me da en el pómulo y de ahí uno se va para delante, directo, pero los compañeros se meten a separar y uno se queda con la espina”.

Darío Benedetto y su pelea con Carlos Zambrano. (Foto: Twitter).

Carlos Zambrano sabe bien que no perdía nada hoy estando lejos del mundo Boca Juniors. Por eso expresó todo lo que pasó con El Pipa: “Perdí, primera vez que perdí. Pero así me pegues, yo voy para adelante. Fue a traición, sinceramente lo dije, se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina. Eso se resuelve calentito, yo quería resolverlo, sí, pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando”.

¿Carlos Zambrano se pudo vengar de Darío Benedetto?

El Pipa Benedetto después de haberle pedido perdón, solo tuvo comportamiento correcto con el defensa de la Selección Peruana: “Luego de eso dije, va a llegar el momento que le busque la sinrazón, pero nunca llegó. Porque en el entrenamiento era más cordial conmigo, te saludaba. Igual va a haber enfrentamientos en los entrenamientos de delantero-defensa, estaba esperando, pero no me presionaba”.

Finalmente, también Carlos Zambrano responsabiliza a su comportamiento de gente, porque tuvo momentos donde se pudo vengar de alguna manera. Pero algo en su interior lo invitó a que esté tranquilo, algunos dirán que pasó el tiempo y no quiso hacer algo más. Pero él lo señala de esta manera: “Ya sentía que ya se enfriaba, y ya perdí. Es muy incómodo, en el momento me hubiese peleado, así me hubiese pegado, no pasa nada, pero quedó ahí. Se equivocó y ya está”.