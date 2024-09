El mundo Boca es un universo completamente distinto al resto, es una institución que termina siendo algo muy grande, y obviamente, si rindes, te abraza al máximo nivel posible. Eso lo explica un propio referente histórico, muy cercano a Perú. Donde toca el tema de dos jugadores peruanos, uno que no llegó, pero estuvo bastante cerca de fichar. Y hoy, el otro, está viviendo casi un sueño, semana a semana, dejando la vida por los colores del equipo de la ribera.

¿Christian Cueva sería ídolo en Boca Juniors?

En charla con el programa Super Deportivo Radio, Nolberto Solano explicó lo que hubiera significado la contratación de Christian Cueva en el equipo xeneize. Aladino es el protagonista de esta situación, donde Nobby lo elogia a más no poder. Explicando que hubiese sido una linda idea, unir caminos: “Le hubiera caído al pelo. Hubiera sido ídolo de Boca, no a la altura de Román, pero a Román le hubiera gustado. La hubiera rompido en Boca”.

Nolberto Solano de la misma manera, con autoridad porque la supo romper con camiseta de Boca Juniors, explicó lo que podría darle Cueva al conjunto azul y oro. Desde sus características como futbolista, hasta el aspecto del día a día, como su personalidad: “Christian es un jugador de esa chispa y de esa alegría que creo que a Román le puede llegar a gustar. Hay muchos jugadores, pero Cueva tiene muchas similitudes al gusto de Román y puede jugar en Boca”.

De la misma manera, el ahora entrenador y discípulo de Ricardo Gareca en el pasado. Destacó el rendimiento de los jugadores de la Selección Nacional, quienes están demostrando un gran presente. Aun cuando La Blanquirroja está en los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas: “Acá en Perú hay jugadores capacitados para jugar en clubes importantes, tenemos jugadores talentosos. Actualmente, la mayoría está jugando afuera del país”.

Son muchas las oportunidades donde Christian Cueva fue relacionado con Boca Juniors, pero jamás se concretó esa oportunidad. Lastimosamente, no lo vimos en ese equipo. Era una situación que de hecho esperaban muchos peruanos. Pero, al final, jamás se concretó como tal. El caso siguiente es Luis Advíncula, quien es uno de los capitanes del plantel principal. Disfrutando Lucho de las mieles de este gigante internacional.

¿Qué opina sobre Luis Advíncula en Boca Juniors?

El Maestrito también tocó el tema de uno de los grandes jugadores que ahora mismo tiene el plantel xeneize. El lateral derecho que supo hacer carrera internacional, ahora ya establecido dentro del fútbol argentino: “El hincha de Boca encontró en Luis Advíncula, a ese niño que juega por la Coca Cola, en el barrio y te mata. Es algo así. Pensando en el domingo, la hinchada de Boca no te puede hacer jugar mal, te tiene que hacer jugar bien”.

Christian Cueva celebrando en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Por qué Luis Advíncula triunfa en Boca Juniors?

Explicando por qué Luis Advíncula se metió al hincha bostero al bolsillo. No solo se trata de un tema de talento, y mucho menos, por la forma en como compite. Bolt según Nolberto Solano, es ahora mismo uno de los jugadores mejor referenciados: “Puedes ser talentoso, pero si al hincha de Boca no le demuestras actitud y matar por la camiseta, no eres un jugador para Boca. Advíncula es un jugador así”.