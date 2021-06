Tras la derrota de Colombia, las redes volvieron a hablar de James Rodríguez

No hay dudas que James Rodríguez, futbolista del Everton inglés, puntea en la lista de grandes cracks ausentes en la presente edición de la Copa América. Sin embargo, previo al inicio de la competencia no habían sido demasiados los que pusieran el grito en el cielo al ver que este no era parte de la convocatoria de Reinaldo Rueda para la Selección de Colombia.

Tampoco se habló demasiado del ex-jugador del Real Madrid después del debut con triunfo ante Ecuador, con un golazo de quien recibió justamente el dorsal número 10 que habitualmente es propiedad de James: Edwin Cardona. Pero el andar del seleccionado cafetero en los tres partidos que lleva disputados ha ido de mayor a menor. Al empate con Venezuela, si bien mereció ganar, le siguió una derrota que pocos esperaban ante Perú, que venía de ser goleado en su debut por Brasil.

Entonces sí, pese a que la clasificación a cuartos de final no pareciera estar en riesgo teniendo en cuenta que entrarán cuatro de cinco seleccionados por grupos, se comenzó a poner el foco en esa ausencia de quien puede disputarse con Radamel Falcao García, también ausente, el privilegio de ser el futbolista más importante de la última década para Clombia.

Apenas consumada esa derrota ante Perú, las redes sociales hicieron que el nombre de James Rodríguez fuese tendencia en Colombia. "Convocan a Chará en vez de James Rodríguez. Bueno, el chiste se cuenta solo", escribió un usuario de Twitter. "A este equipo de Colombia le falta el plus de James Rodríguez. Cuadrado solo no puede", comentó otro.

��♂️A este equipo de Colombia le falta el plus de James Rodríguez, cuadrado solo no puede��♂️ — OJO DE ÁGUILA (@ojodeaguila81) June 21, 2021

Convocan a Chara en vez de a James Rodriguez, Bueno el chiste se cuenta solo — Samuel Ramirez Escobar (@SamuelRamirezE3) June 21, 2021

Incluso Edwin Cardona, el ahora dueño de la 10 de Colombia que había mostrado buenos rendimientos ante Ecuador y Venezuela, cayó en la crítica de los hinchas al seleccionador por no haber contado con el futbolista del Everton: "Tenemos a James Rodríguez en la casa, pero a Cardona, Sebastián Pérez y Tesillo en la cancha. ¿Así cómo?", escribió una usuaria.

Lo vengo diciendo JR en una pierna con la Camiseta puesta es 500% mejor jugador q los q le Trajeron, Bobito el Dt q se dejo meter mano ✋ de la FCF y le Cobro la Indemnización q le toco pagar al dt Queiroz. — miguel bonilla (@mibonilla20) June 21, 2021

Tenemos a James Rodríguez en la casa pero a Cardona, Sebastián Pérez y Tesillo en la cancha. Así como? — Stefany (@Stefanyyy09) June 21, 2021

Si James Rodríguez no está en forma, Sebastian Pérez si? — ‼️ρнιℓιρρє‼️™️ (@FELIXPIPO) June 21, 2021

Siempre es un buen momento para recordar que James Rodríguez en una pierna, con un brazo fracturado y sin un ojo, es 1000 veces mejor que Chará al 200%... Pero bueee. — Pablo Montoya (@pablomonpar) June 21, 2021

