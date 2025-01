Caso interesante para poder analizar, como la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima sigue trayendo cola, cuando fue confirmado hace un tiempo atrás. Los jugadores del fútbol peruano se mantienen al margen muchas veces de la polémica. Siendo muy correctos en sus afirmaciones. Hasta que apareció un referente en el ataque de Universitario de Deportes, quien suelto de huesos le dejó su chiquita al popular Genio. Comparten estos dos personajes en la Selección Peruana, y seguramente ahora cuando se junten, tendrán una charla interesante para poder aclarar puntos.

¿Qué dijeron en Universitario sobre Miguel Trauco?

Los diferentes medios de comunicación, abordaron a las personalidades de Universitario de Deportes. Uno de ellos, frontal y sin miedo al comentario posterior, fue Alex Valera. Quien fue preguntado por Miguel Trauco, si había conversado con él de alguna manera, tras su fichaje por el rival de toda la vida. A lo que apuntó directamente: “Ahora está en Alianza Lima, no sé si lo habrán llamado o no, pero creo que es un refuerzo importante, pero ahora es nuestro rival y solamente desearle mucha suerte. Yo no (jugaría en Alianza Lima)”.

Ahora mismo, lo que dice Alex Valera es considerable precisarlo porque antes de fichar por Universitario de Deportes, los diferentes medios de comunicación lo ligaron con Alianza Lima, cuando recién aparecía en Deportivo Llacuabamba. El jugador era la sensación, pero el descenso en cancha de los victorianos, allá por 2020-21, hizo que se desestimara la llegada al equipo del pueblo. Eligiendo la oferta del cuadro crema posteriormente. Hoy con un bicampeonato en la mano, es más sencillo decir que nunca jugaría en el conjunto clásico del fútbol peruano. Solo para apuntar ese detalle.

Miguel Trauco presentado en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

¿Por cuántas temporadas firmó Miguel Trauco por Alianza Lima?

Miguel Trauco se unió a Alianza Lima por las próximas dos temporadas. Es decir, estará en los años 2025 y 2026 en el cuadro de La Victoria. Con la plena certeza de que solo aspiran a ser campeones de la Liga 1 y marcar historia en la Copa Libertadores, esos dos serán sus más grandes objetivos. En su espalda estará la responsabilidad de ser uno de los líderes a la hora de proponer el juego en cancha, que más le pueda interesar a Néstor Gorosito. Para eso fue contratado, y nada menos esperan de su incorporación como tal.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue echado de Alianza Lima por bajo rendimiento y ahora es el gran refuerzo para lograr campeonato

ver también Guillermo Viscarra reveló el insólito momento donde se dio cuenta de la grandeza de Alianza Lima

¿Cuánto es el valor actual de Miguel Trauco?

Miguel Trauco cuesta un millón de euros exactamente, según informa el portal especializado internacional, Transfermarkt. Estando ahora mismo en Alianza Lima, después del Criciúma de Brasil, el lateral izquierdo tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 en el equipo del pueblo. Sin embargo, al llegar desde el Brasileirao, desde un cuadro que recién ha descendido, todo eso afecta a que esté en un pésimo momento a nivel de costos personales. Pero con una buena campaña, se puede repotenciar seguramente.