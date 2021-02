Van agarrando ritmo: Universitario venció a Ayacucho FC con gol de Hernán Novick

Con miras al inicio de la Liga 1, Universitario enfrentó a Ayacucho FC en partido amistoso disputado en el Estadio Monumental. El resultado fue 1-0 a favor de los dirigidos por Ángel Comizzo con tanto del uruguayo Hernán Novick.

Universitario formó con: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Alberto Quintero, Hernánc Novick, Luis Urruti y Alex Valera.

�� Imágenes del primer tiempo (30') del primer partido de práctica dentro de la fase de entrenamientos entre Universitario 1 - 0 @fc_ayacucho en el Estadio @MonumentalU_



��⚽️ Gol: Hernán Novick#VamosCremas ����#NoBajemosLaGuardia ��#AmistosoUxAFC ⚽️ pic.twitter.com/fwZMKNxuL3 — Universitario (@Universitario) February 27, 2021

El otro equipo que formó en el segundo tiempo y también venció 1-0 con gol de Osorio, alienó con: Diego Romero; José Soto, Piero Guzmán, Brayan Velarde, José Zevallos; Jorge Murrugarra, Christian Flores, Nelson Cabanillas, Mathías Carpio, Yamir Ruidíaz y Anthony Osorio.

Los cremas enfrentarán a Melgar en la primera fecha de la Liga 1. El equipo de Comizzo también disputará la Copa Libertadores, torneo donde esperan hacer una buena campaña.

En una reciente entrevista, Novick indicó que se complementó rápido al plantel: "Hay un gran plantel y me pude adaptar bastante rápido. Tuve la suerte de jugar con Urruti en Peñarol. Jugamos varios partidos juntos y por ese tiempo me entiendo más rápido con él. Pero me voy entendiendo con la mayoría".

