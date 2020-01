Tras la llegada de Pol Fernandez, Ameal contó que no habría mucho más movimiento en el mercado de pases para Boca. El presidente reconoció que económicamente no están para hacer grandes inversiones.

Pese a eso, cada vez suena más fuerte la llegada de un segundo jugador. Sorprende su posible arribo debido a que no es un puesto que necesita reforzar el Xeneize.

Según Tyc Sports, el club de la ribera estaría cerca de cerrar a Carlos Zambrano. Es defensor central y juega en el Dinamo de Kiev.

Contó @CHICHOGROSMAN en #TyCSportsVerano que el peruano Carlos Zambrano está cerca de arriba a #Boca y que, a raíz de la lesión, se frenó la llegada de Edwin Cardona. — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 20, 2020

El peruano también se desempeña en su selección y hace años que está por Europa. Además de Ucrania, pasó por Alemania, Rusia y Grecia.

Las negociaciones no serán un gran problema debido a que no está pasando un buen momento en su club. No es titular indiscutido y tienen una deuda con él.

En caso de que llegue el central de 30 años, Paolo Goltz tendría los minutos contados en Boca. Su posiblse destinos serían Gimnasia o Talleres.

Lee También