Un histórico de Boca: "Yo les recomendé a Armani, pero no me tuvieron en cuenta"

Nos imaginamos a los hinchas de Boca mordiéndose fuerte el labio. Guardándose todos los insultos que les debe generar leer esto.

Pasa que Óscar Córdoba, histórico arquero del Xeneize, contó en El Show de Boca por Radio Rivadavia algo que pasó y podría haber cambiado la historia por completo.

"Más va pasando el tiempo y viendo la actualidad de River, menos mal que me tocó vivir esa época a mi. Si fuera la actualidad no me hubiesen llamado. Hoy en día todos quieren venir y aportarle lo suyo a River".



✍ David Trezeguet, en diálogo con @fantinofantino, para @SC_ESPN. pic.twitter.com/Yqlj47l4XV — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 20, 2020

"Los ex directivos me preguntaron por un arquero para Boca yo les recomendé a Armani, pero no me tuvieron en cuenta", expresó.

El resto de la historia ya es conocida: Franco firmó con River y ganó de todo con la camiseta del Millonario, incluyendo una Copa Libertadores venciendo en la final al eterno rival.

"Este año le hablé a Riquelme sobre un joven arquero colombiano, pero me respondió que buscaba madurez para la Libertadores", avisó. Esperemos que no les pase lo mismo que con el '1' del conjunto de Núñez.

Para cerrar, elogió a la dirigencia actual y bancó su gestión: "El club necesitaba oxigenarse luego de la final perdida con River. Riquelme y los muchachos llegaron para eso, para hacerle bien al club dentro y fuera de la cancha".

Lee También