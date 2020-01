Un jugador suyo dijo que tiene cosas de Gallardo y Pusineri la rompió toda con su respuesta

Se conocen desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. Será muy especial para Lucas Pusineri y Marcelo Gallardo verse enfrentados dentro de una cancha, pero cada uno como entrenador de su equipo.

Fue allá por 2006 cuando compartieron plantel en River, donde comenzó a forjarse su relación ya de amistad.

"Marcelo tiene un camino recorrido que a uno le gustaría tener. Es una persona seria, responsable y honesta. En el 2006 me pasaba a buscar por mi casa para ir a entrenar a River, íbamos charlando. He ido a ver entrenamientos suyos, hay que admirar lo bueno. Me pone muy contento que le vaya bien a la gente buena", dijo el ahora DT del Rojo en diálogo con Diario Olé.

El 19 de enero, domingo, a las 19.10, se enfrentarán por una fecha pendiente de la Superliga Argentina disputándose tres puntos que ambos necesitan a toda costa: el Millonario para subirse a la punta, y los de Avellaneda para acercarse.

Quien antes estaba a cargo de dirigir a Deportivo Cali fue consultado en plena entrevista por los dicho de Alexander Barboza. Su jugador afirmó que había un parecido entre ambos técnicos.

Él, sin vueltas, la rompió toda: "Se ve que quiere jugar, ja, ja. Es un buen halago", soltó. Luego, completó su idea: "Me pone en un lugar de privilegio que se me mencione con un colega y amigo como Gallardo, al cual él lo conoce. Y esa es la línea de conducta que uno quiere, que todos se sientan bien, jueguen o no jueguen".

Para finalizar, se mostró con ilusión de poder vencer al conjunto del Muñeco y explicó: "Corrés con una ventaja: tenés muchos videos para ver de los equipos de Gallardo y él no tiene ninguno de tu equipo. No sabe qué voy a hacer, ja. Tiene suspendidos a Martínez Quarta y a De la Cruz, se le fue Palacios... Igual es un equipo que está armado. Y con nuestras armas intentaremos desarmar lo que ya está armado. La estrategia nuestra tiene que prevalecer. Ojalá el resultado nos acompañe para que esa estrategia sea mucho mas vistosa".

Lee También