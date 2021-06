Cuándo, cómo y por dónde VER Uruguay vs. Chile por la Copa América 2021

La Selección uruguaya, que cayó en su debut en la Copa, y Chile, que llega con un buen envión anímico, van a enfrentarse el próximo lunes 21 de junio por la tercera jornada de la Copa América de Brasil 2021. Enterate cómo y dónde seguir el partido EN DIRECTO.

Uruguay comenzó el máximo torneo de Sudamérica con el pie izquierdo. Tras tener la primera fecha libre, los del Maestro Tabárez debutaron vs. Argentina y cayeron por la mínima. Ahora, con Cavani y Suárez como bandera, irán en búsqueda de sus primeros tres puntos vs. Chile.

Chile, por su parte, tuvo un inicio positivo. Tras el empate con Argentina por la primera jornada, el equipo comandado técnicamente por Martín Lasarte le ganó 1-0 a Bolivia y comienza a perfilarse como uno de los candidatos a levantar la Copa América en el Maracaná.

+Así ganó Chile en la última jornada

La última vez que Chile y Uruguay se vieron las caras fue por la Fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, el equipo del Maestro Tabárez se impuso 2-1 ante el seleccionado por entonces dirigido por Reinaldo Rueda, actual DT de Colombia. ¿Los goles? Suárez y Maximiliano Gómez para los charrúas, Alexis Sánchez para los chilenos.

Chile vs. Uruguay: ¿Cuándo juegan por la Copa América?

Chile y Uruguay chocaron el próximo lunes 21 de junio. El compromiso por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América se llevó a cabo en el Estadio Arena Pantanal de Cuiabá.

Horarios y TV por país:

Chile: 17.00 horas por DIRECTV Sports, Canal 13, Estadio TNT Sports, y TNT Sports Go

Bolivia: 17.00 horas por Tigo Sports

Argentina: 18.00 horas por DIRECTV Sports, TV Pública y TyC Sports Play

Brasil: 18.00 horas por Fox Sports y NOW NET e Claro

Colombia: 16.00 horas por DIRECTV Sports

Ecuador: 16.00 por DIRECTV Sports

México: 16.00 horas por SKY Sports, Fanatiz y Blue To Go Video Everywhere

Perú: 16.00 por DIRECTV Sports

Estados Unidos: 14.00 PT/ 17.00 ET por FOX Deportes, Fox Sports 1 y FOX Sports App

